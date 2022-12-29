Пассажиров российского самолета эвакуировали из-за загоревшегося пауэрбанка

На борту самолета «Уральские авиалинии» загорелся пауэрбанк одного из пассажиров

У одного из пассажиров самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» загорелся пауэрбанк. В связи с этим все присутствующие на рейсе были эвакуированы, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время руления в подмосковном аэропорту Домодедово. В авиакомпании отметили, что благодаря действиям экипажа возгорание на борту было локализовано за считаные секунды.

Отмечалось, что рейс следовал по маршруту из столицы в Калининград. В результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе перевозчика добавили, что в настоящее время по факту произошедшего проводится расследование.

Ранее в декабре сообщалось, что в самолете, готовящемся к высадке пассажиров в аэропорту Нью-Йорка, произошел пожар — в ноутбуке одного из пассажиров взорвалась литиевая батарея. Экипаж рейса немедленно принялся тушить очаг возгорания — помогал им сам капитан воздушного судна.