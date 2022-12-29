Жильцы элитного ЖК в США остались без газа

Жильцы элитного ЖК в Нью-Йорке остались без газа из-за утечек

Жильцы элитного жилого комплекса в США остались без газа из-за утечек. В доме есть фитнесс-зал и внутренний двор, но нет отопления и возможности приготовить горячую еду, сообщает Gothamist.

Здание находится в Нью-Йорке. По словам жильцов, утечки газа происходили несколько раз за последние годы. В знак протеста снимающие в доме апартаменты люди перестали выплачивать аренду. В качестве временного решения проблемы менеджмент комплекса выдал жильцам переносные электрические плитки, однако устройство нужно возвращать после каждого приема пищи.

В декабре в доме снова появилось отопление, но некоторые жильцы боятся использовать его из-за постоянных утечек. «Не знаю, буду ли обогревать дом с помощью этих устройств. Мне кажется, это небезопасно. У меня в квартире от одной розетки работали обогреватель и увлажнитель, из-за этого взорвались предохранители и отключилось электричество», — заявила проживающая в здании Марисса Мансанарес.

В сентябре жильцы дома в Нижнем Новгороде остались на месяц без газа и горячей воды. Треть собственников отказались впускать в квартиры сотрудников газовой службы для проверки, из-за чего подачу ресурсов в здание временно прекратили.