Жителей российского города на месяц оставили без газа и горячей воды их соседи

Жителей Нижнего Новгорода на месяц оставили без газа и горячей воды их соседи

Жильцов дома в Нижнем Новгороде вынудили месяц жить без газа и горячей воды их же соседи. Внимание на происходящее в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

В августе в одном из подъездов дома, расположенном по адресу Проспект Героев, 29, при проверке газового оборудования обнаружили большое количество нарушений. В результате газ отключили. Часть жильцов быстро исправила нарушения, однако в трех квартирах отказались пускать в дом сотрудников газовой службы для проверки. По этой причине половина подъезда на месяц осталась без газа и горячей воды.

«У нас по-прежнему газа нету, воду греем таким вот образом, готовим на этой же [электро]плитке. Пришлось специально ее приобрести, потому что иначе уже жить просто невозможно», — рассказала одна из жительниц дома. По словам местных жителей, им продолжают приходить квитанции за газ, который они не потребляли.

Жильцы обращались в жилищно-эксплуатационную контору и в жилищную инспекцию, чтобы им помогли разобраться с проблемами с несговорчивыми соседями и отсутствием газа, однако получили ответ, что те не занимаются решением подобных вопросов. Если сотрудников газовой службы не пустят в три квартиры, из-за жильцов которых не удается устранить неполадки с отсутствием газа и горячей воды, отопление не включат.

В августе стало известно о том, что уфимец захватил подвал, принадлежащий его матери, и на протяжении нескольких месяцев регулярно отключал жильцам дома воду. Конфликт с Ришатом Мухамедзяновым, сыном владелицы подвала дома на улице Карла Маркса, начался после того, как тот предложил жильцам выкупить помещение за 20 миллионов рублей.