Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Жителей российского города на месяц оставили без газа и горячей воды их соседи

Жителей Нижнего Новгорода на месяц оставили без газа и горячей воды их соседи

Кадр: Telegram-канал «Mash»

Жильцов дома в Нижнем Новгороде вынудили месяц жить без газа и горячей воды их же соседи. Внимание на происходящее в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

В августе в одном из подъездов дома, расположенном по адресу Проспект Героев, 29, при проверке газового оборудования обнаружили большое количество нарушений. В результате газ отключили. Часть жильцов быстро исправила нарушения, однако в трех квартирах отказались пускать в дом сотрудников газовой службы для проверки. По этой причине половина подъезда на месяц осталась без газа и горячей воды.

«У нас по-прежнему газа нету, воду греем таким вот образом, готовим на этой же [электро]плитке. Пришлось специально ее приобрести, потому что иначе уже жить просто невозможно», — рассказала одна из жительниц дома. По словам местных жителей, им продолжают приходить квитанции за газ, который они не потребляли.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022

Жильцы обращались в жилищно-эксплуатационную контору и в жилищную инспекцию, чтобы им помогли разобраться с проблемами с несговорчивыми соседями и отсутствием газа, однако получили ответ, что те не занимаются решением подобных вопросов. Если сотрудников газовой службы не пустят в три квартиры, из-за жильцов которых не удается устранить неполадки с отсутствием газа и горячей воды, отопление не включат.

В августе стало известно о том, что уфимец захватил подвал, принадлежащий его матери, и на протяжении нескольких месяцев регулярно отключал жильцам дома воду. Конфликт с Ришатом Мухамедзяновым, сыном владелицы подвала дома на улице Карла Маркса, начался после того, как тот предложил жильцам выкупить помещение за 20 миллионов рублей.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума
Певица Halsey рассказала о проблемах с ментальным здоровьем
Стало известно о привлечении студентов-заочников к мобилизации
В Театре Виктюка отменили спектакли
Берлускони заявил о намерении Путина заселить Украину «порядочными людьми»
Ирландия закончила спасать свой главный банк
Россия обвинила США в провоцировании ядерной эскалации
Предполагаемую дочь Ким Чен Ына впервые увидели на публике
Польша подтвердила запуск альтернативы «Северного потока»
ФСБ нашла тайник преступной группировки с оружием и боеприпасами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.