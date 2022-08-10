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В российском городе мужчина с оружием захватил подвал и отключил жильцам воду

Вооруженный пистолетом житель Уфы захватил подвал и регулярно отключает жильцам дома воду

Кадр: РЕН ТВ

В Уфе мужчина захватил подвал, принадлежащий его матери, и на протяжении нескольких месяцев регулярно отключает жильцам воду. На ситуацию в российском городе обратил внимание РЕН ТВ.

Конфликт с Ришатом Мухамедзяновым, сыном владелицы подвала дома на улице Карла Маркса, начался после того, как тот предложил жильцам выкупить помещение за 20 миллионов рублей. После их отказа мужчина начал постоянно перекрывать вентиль и отключать воду всему дому.

Решить проблему мирным путем не удалось. Когда жильцы и представители управляющей компании попытались проникнуть в подвал, он вооружился пистолетом.

По словам одной из жительниц дома, Мухамедзянов периодически оставляет весь дом без нормального водоснабжения на два-три дня. Иногда из крана идет только горячая вода, иногда и она отсутствует. Жильцам приходится охлаждать воду, чтобы сходить в душ, помыть посуду или постирать вещи они не могут.

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Возмущенные собственники квартир регулярно вызывали полицию, однако даже после их визитов уверенный в своей правоте мужчина продолжил отключать жильцам воду. Для собственников квартир остается загадкой, как подвал с общедомовым имуществом мог попасть в собственность частного лица. По словам главного инженера управляющей компании, кладовые и технические помещения в доме, в которых проходят коммуникации, зачастую находятся в собственности у частных лиц — однако те обычно никогда не ограничивают доступ к ним.

«Должен быть всегда доступ. Не дай бог какая-то авария на девятом этаже, допустим. У нас нет доступа к вентилям. Получается, что мы будем топить с девятого по первый этаж? И все это из-за одного человека, который возомнил себя богом, наверное. Человек просто хочет заработать на этом деньги», — убежден один из жильцов.

Жильцы дома написали заявления в МВД и прокуратуру. Они надеются привлечь Мухамедзянова к ответственности.

В 2020 году москвичка с помощью кувалды прорубила в потолке квартиры проход на второй этаж к технической комнате, чтобы расширить свою жилплощадь. Женщина вскрыла пространство между этажами, планируя соединить два помещения лестницей.

Полина Кислицына
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