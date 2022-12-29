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19:17, 29 декабря 2022Силовые структуры

Штурм спецназом подпольного казино в Томске попал на видео

Mash Siberia опубликовал видео со штурмом спецназом подпольного казино в Томске

Штурм спецназом подпольного казино в Томске попал на видео. Запись в четверг, 29 декабря, опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы врываются в заведение, обнаруживают там несколько покерных столов и сейфы с фишками, колодами карт и деньгами.

По данным канала, организатор, несколько клиентов и крупье казино были задержаны. Владельцем оказался 34-летний бизнесмен. Правоохранители изъяли три покерных стола, 2000 фишек, 43 колоды карт и 200 тысяч рублей.

Ранее сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили в Азове Ростовской области подпольное казино, организованное полицейским.

Екатерина Власова
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