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03:23, 29 декабря 2022Интернет и СМИ

Россияне потеряли сотни миллионов рублей из-за мошеннических звонков с Украины

Хакер RaHDit: россияне потеряли сотни миллионов рублей из-за звонков мошенников с Украины

Фото: Unsplash.com

Хакер из группировки RaHDit («Злые русские хакеры») рассказал, что россияне потеряли сотни миллионов рублей из-за мошеннических звонков с Украины. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, подобные колл-центры злоумышленников на украинской территории работают до сих пор, они представляют собой группировки с четкой иерархией и сильной дисциплиной, в них предполагается не только неплохое вознаграждение от 500 долларов в неделю в качестве процента за похищенные средства, но и серьезные штрафы.

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Хакер рассказал, что российским военных удалось захватить один из таких центров в Бердянске. «Сотрудники убежали, но оборудование осталось, записи, и получилось понять схему, как они работают. Там несколько схем работы с "клиентами", на каждую возрастную категорию — своя», — отметил он.

Представитель RaHDit добавил, что у мошенников практически полностью отсутствует акцент, они хорошо ориентируются в российских реалиях. В центрах работают специалисты по обналичиванию денег, которые выводят средства в биткоины, чтобы их невозможно было отследить.

Хакер указал, что за год злоумышленники выводили более 750 миллионов рублей с карточек доверчивых россиян.

Ранее группа RaHDit опубликовала на портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров «кибервойск». По ее информации, сведения принадлежат профессиональным взломщикам Министерства обороны Украины, представителям Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации, и даже Службы безопасности Украины (СБУ).

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Марина Совина
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