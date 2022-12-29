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18:13, 29 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии заявили об угрозе со стороны Украины

Политолог Петровский: угроза Белоруссии со стороны Украины существует уже давно

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Угроза Белоруссии со стороны Украины существует уже давно. Об этом заявил политолог, эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, с момента своего создания Служба безопасности Украины (СБУ) заигрывала с белорусскими националистами, а украинские радикалы приезжали на протесты в Белоруссии и пытались участвовать в свержении действующей власти.

По мнению Петровского, сейчас украинские власти готовят агрессию против Белоруссии, однако ее характер все еще не определен, это может быть как гибридно-диверсионная угроза, так и прямой военный конфликт. «С 2014 года Украина открыто вербует экстремистов с белорусским гражданством, засылала шпионов», — сказал он.

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Петровский считает, что для украинских властей конфликт с Белоруссией носит экзистенциальный характер, так как с 2014 года Украина старается выступать в роли «пионера десоветизации» на постсоветском пространстве, а Белоруссия воспринимается Киевом как «заповедник социализма». По мнению эксперта, Украине не нравится образ «красной Вандеи», который «олицетворяет собой [президент Белоруссии Александр] Лукашенко».

Петровский также заявил, что Украина планирует и дальше дестабилизировать обстановку на границе с Белоруссией. По его словам, белорусские власти сейчас осознают все риски, и в республике идет процесс перехода государства и общества на «полувоенные рельсы».

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Дмитрий Плотников
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