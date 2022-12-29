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17:50, 29 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии оценили вероятность конфликта с Украиной после инцидента с ракетой

Политолог Петровский: реакция Минска на инцидент с ракетой должна быть военно-политической
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Star-Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина планирует и дальше дестабилизировать обстановку на границе с Белоруссией. Об этом заявил политолог, эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский в беседе с «Лентой.ру».

Он уверен, что реакция белорусского руководства на инцидент с падением на территории страны украинской ракеты должна быть не дипломатической, а военно-политической.

«Киев, по сути, ведет разведывательную деятельность с целью нагнетания ситуации или даже возможной агрессии», — оценил он ситуацию в отношениях двух стран. Политолог также напомнил, что украинские власти создают воинские подразделения из числа белорусских эмигрантов, занимаются обучением их диверсионной деятельности. «Киевский режим прощупывает почву для дальнейшей дестабилизации ситуации с помощью косвенной или даже прямой агрессии», — считает эксперт.

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По его словам, белорусские власти сейчас осознают все риски, и в республике идет процесс перехода государства и общества на «полувоенные рельсы». Петровский уверен, что на фоне возможных внешних угроз в обществе Белоруссии идет процесс консолидации. «На Украине считают, что армия и общество не готовы к прямому конфликту с Украиной. Но белорусское государство готово дать отпор и гибридным атакам, и диверсиям, и прямому нападению», — подчеркнул политолог.

О падении украинской ракеты на территории Белоруссии стало известно в четверг, 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают следователи и военные. Президент страны Александр Лукашенко проинформирован о случившемся. Минобороны Белоруссии заявило, что упавшая в Брестской области украинская ракета была сбита системой ПВО страны. Ее обломки нашли на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.

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Дмитрий Плотников
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