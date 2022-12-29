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17:45, 29 декабря 2022Интернет и СМИ

Поездку Зеленского в США назвали драматическим представлением

Global Times: Зеленский превратил поездку в США в драматическое представление

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал поездку президента Украины Владимира Зеленского в США драматическим представлением. Такое мнение он выразил в колонке для китайского издания Global Times.

«Зеленский и его команда сделали все возможное, чтобы превратить его поездку [в США] в драматическое представление», — написал Кортунов.

По его словам, когда в 2021 году украинский президент посещал Вашингтон, то был «просто еще одним иностранным лидером с резко падающей общественной поддержкой на родине, отчаянно ищущим внимания и признания со стороны американского истеблишмента». Во время визита в столицу США в декабре 2022 года Зеленский уже позиционировал себя как историческую фигуру масштаба Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна, считает Кортунов.

«Он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») сменил свой стандартный темный костюм на оливково-зеленую боевую форму и пуловер. Он больше не был чисто выбрит — его борода и усталость должны были продемонстрировать огромное физическое и психологическое давление, которому он подвергался с начала конфликта», — обратил внимание гендиректор Российского совета по международным делам.

Кортунов заявил, что настоящая проблема Зеленского заключается не в том, чтобы убедить политический истеблишмент США продолжать поддерживать Киев, а в том, чтобы сохранить украинский нарратив в центре внимания американской общественности.

Зеленский прибыл с визитом в столицу США 21 декабря. В Вашингтоне он встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе беседы американский лидер пообещал, что продолжит наращивать военную поддержку Киева.

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Олег Давыдов
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