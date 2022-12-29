Задержанного в Куршевеле украинского олигарха заключили под стражу

Украинский олигарх Жеваго заключен под стражу во Франции в ожидании решения по экстрадиции

Украинского олигарха Константина Жеваго заключили во Франции под стражу после задержания в Куршевеле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

По данным французского ведомства, в настоящий момент ожидается решение вопроса об экстрадиции задержанного на Украину. Слушание назначено на 5 января.

«Вчера он предстал перед апелляционным судом Шамбери по делу об экстрадиции, инициированном украинскими судебными органами. Он был помещен в экстрадиционную тюрьму, где будет находиться в заключении до окончания процедуры», — говорится в сообщении.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что украинский миллиардер, бывший депутат парламента страны Константин Жеваго был задержан на французском горнолыжном курорте Куршевель.

В 2021 году стало известно, что Интерпол объявил миллиардера в международный розыск по запросу ГБР. Бывший депутат как прежний владелец банка «Финансы и Кредит» организовал растрату 113 миллионов долларов данного учреждения.