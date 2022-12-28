Украинского миллиардера задержали на французском курорте

ГБР заявило о задержании украинского миллиардера Жеваго на французском курорте Куршевеле

Украинский миллиардер, бывший депутат парламента страны Константин Жеваго был задержан на французском горнолыжном курорте Куршевеле. Об этом заявило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, передает ТАСС.

«По запросу Государственного бюро расследований французские стражи порядка задержали экс-депутата Рады, акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго на элитном курорте Куршевель», — сказано в заявлении. В ведомстве уточнили, что на сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста миллиардера в суде города Шамбери.

В данный момент идет подготовка необходимого пакета документов для экстрадиции Жеваго из Франции на Украину, добавили в ГБР. Бюро отметило, что прошения о заключении под стражу экс-депутата разослали в 38 государств. Согласно заявлению, украинская сторона продолжала взаимодействие с правоохранителями различных стран в течение нескольких месяцев. На имущество подозреваемого Жеваго наложен арест.

В 2021 году стало известно, что Интерпол объявил миллиардера в международный розыск по запросу ГБР. Бывший депутат как прежний владелец банка «Финансы и Кредит» организовал растрату 113 миллионов долларов данного учреждения. Генпрокуратура Украины заявляла об объявлении Жеваго в международный розыск еще в 2019 году, но его представители опровергали эту информацию.