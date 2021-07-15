Одного из богатейших украинцев объявили в международный розыск

Интерпол объявил в международный розыск бывшего депутата парламента Украины, бизнесмена Константина Жеваго по запросу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, сообщает «Интерфакс».

По данным ГБР, 27 сентября 2019 года бывшему депутату Рады сообщили о подозрении: по данным ведомства, Жеваго как прежний владелец банка «Финансы и Кредит» организовал растрату 113 миллионов долларов (более 963 миллионов рублей) этого учреждения.

Следствие предполагает, что подконтрольная одному из богатейших украинцев оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а «Финансы и Кредит» стали поручителем.

«После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности 113 миллионов долларов с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным», — уточнили в ГБР.

Генпрокуратура Украины заявляла об объявлении Жеваго в международный розыск еще в 2019 году, однако представители бизнесмена опровергали эти данные.

В марте 2021 года в рейтинге наиболее состоятельных бизнесменов Украины, по версии «Forbes Украина», Жеваго занимал третью строчку. Его состояние оценивается в 2,1 миллиарда долларов, крупнейший актив — компания Ferrexpo (1,4 миллиарда долларов).

Ранее Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов за незаконный ввоз оружия и военной техники в Армению и в Нагорный Карабах. Отмечается, что контрабанда вооружений осуществлялась на пассажирских и грузовых авиарейсах, а также на личном грузовом самолете одно из них.