Украина объявила в международный розыск российского бизнесмена Малофеева

Киев объявил российского предпринимателя Константина Малофеева в международный розыск. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает «Украинская правда».

Как отмечает издание, бизнесмена подозревают в финансировании ополченцев в Донбассе. Во время досудебного расследования украинская полиция доказала его причастность к совершению преступления по части 5 статьи 260 УК страны («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»).

Сейчас досудебное расследование приостановлено, уточняет газета.

Уголовное дело в отношении Малофеева было заведено на Украине в июле 2014 года. Фигурантом дела тогда стал и министр обороны России Сергей Шойгу.

Константин Малофеев — основатель телеканала Царьград ТВ и учредитель Фонда святителя Василия Великого.