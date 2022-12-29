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16:04, 29 декабря 2022Забота о себе

Сергей Зверев раскрыл способ Аллы Пугачевой быстро похудеть после застолья

Стилист Сергей Зверев за ночь похудел после недели застолий по рецепту Аллы Пугачевой

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Стилист и шоумен Сергей Зверев раскрыл проверенный на себе способ Аллы Пугачевой быстро сбросить вес после недели застолий. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Алена, блин!» журналистки Алены Жигаловой.

Зверев сообщил, что по рецепту Примадонны похудел на несколько килограммов за ночь. Прибегнуть к столь радикальному методу ему пришлось после отдыха на даче Пугачевой. Эпатажный стилист приехал к ней в гости на пару дней, а задержался на неделю, в течение которой они ничего не делали, только ели и пили.

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Внезапно Зверев вспомнил, что у него на следующий день давно запланирована съемка в шоу, но из-за семидневных непрерывных возлияний ему стал мал сценический костюм. Он обратился за советом к Пугачевой, и та предложила ему попробовать свой фирменный чай для быстрого похудения.

Стилист выпил двойную порцию напитка перед сном и быстро осознал, что всю ночь ему придется провести в туалете. «Я не знаю, как я дошел до унитаза и сел на него. Помню только, что мне пришлось за него держаться, чтобы не вылететь вместе с ним в форточку, как петарда. (…) Я понял, что мне назад в кровать дороги нет», — со смехом признался Зверев. По словам стилиста, вернуться в спальню и немного поспать он смог только наутро. В сценический костюм он все же влез.

Ранее Зверев оценил изменения во внешности покинувшей Россию эстрадной певицы Пугачевой. По его словам, 73-летняя артистка находится в хорошем настроении и шикарно выглядит.

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Наталья Обрядина
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