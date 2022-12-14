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10:42, 14 декабря 2022Ценности

Сергей Зверев оценил изменения во внешности покинувшей Россию Аллы Пугачевой

Стилист Сергей Зверев заявил о шикарном внешнем виде уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Стилист и шоумен Сергей Зверев оценил изменения во внешности покинувшей Россию эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его комментарий приводит MK.RU.

Зверев заявил, что наблюдает за жизнью уехавшей в Израиль знаменитости в соцсетях. По его словам, звезда находится в хорошем настроении. Кроме того, стилист отметил улучшения во внешнем виде 73-летней исполнительницы и высказался о возможных причинах данного явления.

«Сразу видно, что за последнее время Алла поправила свое здоровье. Думаю, что здесь сыграло сразу несколько факторов: климат, продукты, врачи помогли. В результате Алла стала выглядеть шикарно!» — заключил собеседник издания.

18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. Позже появилась информация, что артистка выставила на продажу дом в Подмосковье и покинула Россию. Певица улетела в Израиль, не купив обратного билета.

В декабре российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев также высказался о нарядах Пугачевой. Он рассказал, что в его коллекции присутствуют платья, которые ему подарили знаменитости.

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Алина Гостева
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