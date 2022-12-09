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15:49, 9 декабря 2022Ценности

Александр Васильев высказался о нарядах Аллы Пугачевой

Ведущий Александр Васильев заявил, что у певицы Аллы Пугачевой большая коллекция нарядов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев высказался о нарядах эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Размышлениями на данную тему он поделился с изданием MK.RU.

В беседе с журналистами Васильев рассказал, что в его коллекции присутствуют платья, которые ему подарили знаменитости. По его словам, Пугачева презентовала ему 16 своих нарядов. «Мы договорились о встрече, я приехал к ней в замок. Она мне показала свой гардероб, и я выбрал. У Аллы Борисовны очень большая коллекция нарядов. Много костюмов разных эпох и времен», — сказал телеведущий.

Кроме того, собеседник издания заявил, что ему также подарили шесть платьев российской и советской актрисы Людмилы Гурченко. После ее смерти сохранилось 300 нарядов, отметил эксперт.

В октябре Александр Васильев назвал главные модные ошибки телеведущей Екатерины Андреевой.

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Мария Винар
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