Александр Васильев высказался о нарядах Аллы Пугачевой

Ведущий Александр Васильев заявил, что у певицы Аллы Пугачевой большая коллекция нарядов

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев высказался о нарядах эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Размышлениями на данную тему он поделился с изданием MK.RU.

В беседе с журналистами Васильев рассказал, что в его коллекции присутствуют платья, которые ему подарили знаменитости. По его словам, Пугачева презентовала ему 16 своих нарядов. «Мы договорились о встрече, я приехал к ней в замок. Она мне показала свой гардероб, и я выбрал. У Аллы Борисовны очень большая коллекция нарядов. Много костюмов разных эпох и времен», — сказал телеведущий.

Кроме того, собеседник издания заявил, что ему также подарили шесть платьев российской и советской актрисы Людмилы Гурченко. После ее смерти сохранилось 300 нарядов, отметил эксперт.

В октябре Александр Васильев назвал главные модные ошибки телеведущей Екатерины Андреевой.