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17:26, 30 декабря 2022Интернет и СМИ

В США указали на ошибку Вашингтона в отношениях с Путиным

19FortyFive: США стоило прислушиваться к требованиям РФ по нерасширению НАТО на Восток

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Обозреватель Дуг Бэндоу указал на ошибку США в отношениях с Москвой. В колонке для издания 19FortyFive он заявил, что если бы Вашингтон серьезно отнесся к требованиям президента России Владимира Путина не расширять НАТО на Восток, то от этого выиграли бы и США.

По мнению Бэндоу, Вашингтону не следовало обещать членство в НАТО Грузии и в особенности Украине. «Сегодня США было бы гораздо лучше, если бы они серьезно отнеслись к требованиям Путина. У Вашингтона все еще было время для переговоров [c Москвой]. Он мог признать то, что и так уже очевидно, — Украина не вступит в НАТО в ближайшее время и, вероятно, не вступит никогда», — написал он.

Автор колонки заявил, что если бы США выполнили требования российского лидера, то тогда этот шаг «продемонстрировал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению переговоров» с Россией. Нерасширение НАТО на Восток могло предотвратить конфликт на Украине, считает Бэндоу.

Ранее обозреватель The Hill Авраам Шама сообщил, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена заложили основу для мирных переговоров между Москвой и Киевом. По мнению автора, западные страны уже готовы положить конец конфликту, чтобы начать уделять больше внимания экономике.

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Олег Давыдов
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