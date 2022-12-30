Экс-президент Франции счел Минские соглашения попыткой усилить армию Украины

Бывший президент Франции Олланд назвал Минские соглашения попыткой дать время усилить ВСУ

Минские соглашения можно назвать попыткой дать Киеву время на усиление своей армии, считает бывший президент Франции Франсуа Олланд. Об этом политик заявил в интервью изданию Kyiv Independent, пишет РИА Новости.

«[Экс-канцлер Германии] Ангела Меркель была права... С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал... Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — отметил Олланд. Политик также считает, что «Западу была нужна передышка» после 2014-го, а геополитическая ситуация для Киева не была благоприятной.

В декабре в интервью изданию Die Zeit Меркель действительно признала, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Киеву время и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, «всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен».