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18:10, 30 декабря 2022Мир

Экс-президент Франции счел Минские соглашения попыткой усилить армию Украины

Бывший президент Франции Олланд назвал Минские соглашения попыткой дать время усилить ВСУ
Франсуа Олланд

Франсуа Олланд. Фото: Lionel Bonaventure / Reuters

Минские соглашения можно назвать попыткой дать Киеву время на усиление своей армии, считает бывший президент Франции Франсуа Олланд. Об этом политик заявил в интервью изданию Kyiv Independent, пишет РИА Новости.

«[Экс-канцлер Германии] Ангела Меркель была права... С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал... Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — отметил Олланд. Политик также считает, что «Западу была нужна передышка» после 2014-го, а геополитическая ситуация для Киева не была благоприятной.

В декабре в интервью изданию Die Zeit Меркель действительно признала, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Киеву время и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, «всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен».

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Виктория Кондратьева
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