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19:50, 30 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин избил бывшую жену и зарезал защитившего ее полицейского

В Абакане пьяный мужчина зарезал полицейского, защитившего свою коллегу от экс-супруга

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Абакане мужчина зарезал полицейского, защитившего свою коллегу. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его данным, пьяный фигурант приехал к бывшей супруге, чтобы выяснить отношения. Он вел себя агрессивно и начал избивать женщину. Тогда она позвонила своим коллегам-полицейским. Трое сотрудников МВД приехали на помощь. Началась драка, тогда агрессор напал с ножом на одного из правоохранителей и зарезал его.

Отмечается, что полицейские были не при исполнении. В связи с этим дело возбуждено по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Самаре задержали мужчину за убийство отказавшейся знакомиться с ним полицейской.

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Екатерина Власова
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