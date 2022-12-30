Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Американского музыканта, солиста рок-группы Aerosmith и отца актрисы Лив Тайлер Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает Rolling Stone.

Предполагаемая жертва Джулия Холкомб подала иск в калифорнийский суд, заявив, что подвергалась насилию со стороны музыканта. По ее словам, в период с 1973 по 1976 год Холкомб состояла в отношениях с солистом коллектива, с которым познакомилась в возрасте 16 лет.

Женщина отметила, что в то время она систематически подвергалась сексуальному насилию со стороны Тайлера и избиениям. Она добавила, что музыкант, которому на момент совершения преступлений было 25 лет, «умышленно причинял ей эмоциональный стресс».

Холкомб подчеркнула, что фронтмен группы предоставлял ей доступ к алкоголю и запрещенным веществами, а однажды, угрожая разорвать их отношения, заставил ее сделать аборт.

Сообщается, что Тайлер упоминал об отношениях с Холкомб в своих мемуарах. Там рокер отмечал, что родители 16-летней девушки поддерживали их отношения и предлагали музыканту оформить опеку над их дочерью.

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