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16:42, 29 декабря 2022Культура

Дрейк ответил на обвинения девушки в абьюзе

Рэпер Дрейк опроверг обвинения пользовательницы TikTok в абьюзе

Фото: Mark J. Terrill / Reuters

Рэпер Дрейк опроверг обвинения в абьюзе по отношению к одной из пользовательниц сети. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнитель заявил в соцсети, что никогда не общался с девушкой, которая рассказала своим подписчикам об абьюзивных отношениях с певцом в одном из роликов в TikTok. «Никогда не встречался [с ней]. Никогда не говорил. Никогда не летал [к ней]. Я надеюсь, что люди начнут жить своей жизнью, здесь все плохо», — ответил на обвинения Дрейк.

Как пишет TMZ, в своем ролике в TikTok девушка рассказывает, что рэпер написал ей, а потом купил билет на самолет, чтобы познакомиться вживую. По ее словам, после флирта у них с Дрейком была близость, перед которой исполнитель попросил свою новую знакомую подписать соглашение о неразглашении. Девушка отметила, что в какой-то момент начала снимать музыканта, после чего он выбил телефон у нее из рук и выгнал из кровати. Пользовательница сети утверждает, что у нее есть доказательства правдивости ее слов.

Ранее актриса Белла Торн рассказала, как ее обвинили во флирте с кастинг-директором в 10-летнем возрасте.

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Дениза Мацаева
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