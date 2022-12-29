Беллу Торн обвинили во флирте с кастинг-директором

Белла Торн рассказала, что кастинг-директор обвинил ее во флирте в десятилетнем возрасте

Американская актриса Белла Торн рассказала, как провалила прослушивание из-за того, что кастинг-директор обвинил ее во флирте. Ее слова передает The Hollywood Reporter.

25-летняя Торн уточнила, что инцидент случился, когда ей было десять лет. «Директор по кастингу позвонил моему агенту, а он — моей маме. Он сказал: "Она не проходит дальше, потому что режиссеру показалось, что она флиртует с ним, и ему было очень некомфортно от этого"», — вспомнила артистка.

Актриса призналась, что спустя четыре года также столкнулась с сексуальной объективацией. Она рассказала, что в 14-летнем возрасте появилась на пляже в бикини, надев цепочку, которую дал ей стилист. «Там [на пляже] был фанат, он меня сфотографировал. Меня чуть не уволили. Это было во всех СМИ, в то время эта фотография была вирусной. [Все спрашивали]: "Как эта маленькая девочка посмела надеть это на себя? Это так отвратительно"», — отметила Торн, снимавшаяся в тот период в сериале Disney «Танцевальная лихорадка» вместе с Зендеей.

Актриса известна по проектам «Большая любовь», «Красавцы», «О.С. — Одинокие сердца», «Смешанные», «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день», «Простушка», «Полночное солнце», «Идеальный кайф» и другие.

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