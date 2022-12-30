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21:15, 30 декабря 2022Бывший СССР

На Украине раскрыли объем помощи от Запада за десять месяцев

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев за 10 месяцев получил от Запада 31 млрд долларов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина за десять месяцев 2022 года получила от Запада свыше 31 миллиарда долларов. Так объем помощи оценил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что еще почти 200 миллиардов гривен (около 5,4 миллиарда долларов) поступили в бюджет страны за счет продажи военных облигаций.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о госфинансировании на сумму 1,7 триллиона долларов, который включает дополнительную пакет помощи Украине в размере 47 миллиардов долларов. Такой «чек» предполагает инвестиции «в медицинские исследования, общественную безопасность, помощь ветеранам, а также экономическое восстановление после стихийных бедствий», уточнил Байден.

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Марина Совина
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