На Украине раскрыли объем помощи от Запада за десять месяцев

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев за 10 месяцев получил от Запада 31 млрд долларов

Украина за десять месяцев 2022 года получила от Запада свыше 31 миллиарда долларов. Так объем помощи оценил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что еще почти 200 миллиардов гривен (около 5,4 миллиарда долларов) поступили в бюджет страны за счет продажи военных облигаций.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о госфинансировании на сумму 1,7 триллиона долларов, который включает дополнительную пакет помощи Украине в размере 47 миллиардов долларов. Такой «чек» предполагает инвестиции «в медицинские исследования, общественную безопасность, помощь ветеранам, а также экономическое восстановление после стихийных бедствий», уточнил Байден.