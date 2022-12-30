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10:07, 30 декабря 2022Путешествия

В аэропортах Москвы были массово отменены и задержаны рейсы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 30 декабря отменили или задержали 32 рейса

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В аэропортах Москвы в пятницу, 30 декабря, были задержаны или отменены 32 рейса. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержано четыре рейса, вылеты еще пяти отменены. В Шереметьево задержано отправление шести самолетов, два рейса отменено.

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Тем временем в Домодедово задержаны 15 рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета рейсов в столичных аэропортах не сообщается.

Ранее в декабре россиянам назвали самый загруженный предновогодний день в аэропортах Москвы. По данным специалистов, 29 процентов всех бронирований выпадает на 30 декабря.

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Фариза Бацазова
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