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18:33, 28 декабря 2022Путешествия

Назван самый загруженный день в аэропортах Москвы

Aviasales: 30 декабря — самый загруженный предновогодний день в аэропортах Москвы

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы названо 30 декабря. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

По данным специалистов, 29 процентов всех бронирований выпадает именно на последнюю пятницу декабря. «В этот день аэропорты будут загружены на 20 процентов больше, чем неделю назад», — добавили они.

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Повышенный спрос на полеты аналитики объясняют не только фактором сезонности, но и появлением новых рейсов. «Только в этом месяце к выполнению полетов приступили Red Wings (Домодедово — Измир), Shirak Avia (ШереметьевоЕреван), Oman Air (Шереметьево — Маскат), "Победа" (ВнуковоСтамбул)», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Более того, в декабре 2022 года возросло количество рейсов авиакомпаний S7 Airlines в Туркменистан, Air Arabia — в ОАЭ и Egyptair — из Москвы в Египет.

Эксперты предупреждают, что путешественники должны быть готовыми к возможным пробкам на столичных дорогах в этот день. Поэтому они рекомендуют россиянам выезжать в аэропорт заранее — не менее чем за три часа до вылета.

Ранее 28 декабря в московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов. Уточняется, что во Внуково задержали 10 рейсов, вылет еще девяти был отменен. В Домодедово задержали 21 рейс, 13 отправлений отменили. В Шереметьево задержаны еще 13 вылетов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

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Фариза Бацазова
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