В российском регионе запретили продавать алкоголь на новогодние праздники

Власти Тувы ввели запрет на продажу алкоголя с 31 декабря по 8 января

В Туве ввели запрет на продажу алкогольных напитков в период новогодних праздников, сообщила пресс-служба правительства российского региона.

Ограничения будут действовать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. По заявлениям местных властей, такие меры введены для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

«Муниципальным администрациям в праздничные дни необходимо совместно с отделами МВД по Республике Тыва и Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва провести проверки по выявлению лиц, нарушающих ограничение по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции», — говорится в заявлении пресс-службы.

В 2021 году запрет на продажу спиртного коснулся столицы региона — города Кызыл. Продавать алкоголь запрещали с 31 декабря по 9 января и на майские праздники — с 1 по 10 мая.