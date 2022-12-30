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10:25, 30 декабря 2022Россия

В российском регионе запретили продавать алкоголь на новогодние праздники

Власти Тувы ввели запрет на продажу алкоголя с 31 декабря по 8 января

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Туве ввели запрет на продажу алкогольных напитков в период новогодних праздников, сообщила пресс-служба правительства российского региона.

Ограничения будут действовать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. По заявлениям местных властей, такие меры введены для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

«Муниципальным администрациям в праздничные дни необходимо совместно с отделами МВД по Республике Тыва и Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва провести проверки по выявлению лиц, нарушающих ограничение по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции», — говорится в заявлении пресс-службы.

В 2021 году запрет на продажу спиртного коснулся столицы региона — города Кызыл. Продавать алкоголь запрещали с 31 декабря по 9 января и на майские праздники — с 1 по 10 мая.

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Евгения Куликова
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