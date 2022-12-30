Мизулина назвала сумму затрат на информационные атаки на Россию

Мизулина: информационные атаки на Россию обошлись организаторам более чем в $18 млрд

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала сумму, которую потратили организаторы информационных атак на Россию с начала спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно оценкам лиги, на эти цели ушло более 18 миллиардов долларов. В частности, речь идет о создании и продвижении фейковой информации, распространении ее через иностранных агентов, приобретении рекламного трафика, накрутке поисковой выдачи и производстве публикаций, которые содержат недостоверную информацию о России и российских Вооруженных силах, пояснила она.