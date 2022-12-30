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08:49, 30 декабря 2022Путешествия

Самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за задымления в салоне

Летевший из Хабаровска пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Южно-Сахалинске

Фото: Максим Федоров / ТАСС

Пассажирский самолет российской авиакомпании, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за задымления в салоне. Подробности сообщает пресс-служба сахалинского МЧС.

Уточняется, что воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Хомутово в пятницу, 30 декабря, в 13:15 по местному времени (5:15 по Москве). «По предварительным данным, борт Аэробус А-319 технических неисправностей не имеет. Проводится эвакуация пассажиров. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась (диагноз — острая реакция на стресс)», — говорится в сообщении.

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Основной причиной экстренной посадки названо слабое задымление пассажирского салона в результате возгорания портативного зарядного устройства у одного из пассажиров. На борту лайнера было 112 человек. Возобновление рейса спланировано на 19:00 по местному времени (11:00 по Москве) 30 декабря, без замены воздушного судна.

Ранее, 29 декабря, у одного из пассажиров самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» загорелся пауэрбанк. В связи с этим все присутствующие на рейсе были эвакуированы. Инцидент произошел во время руления в подмосковном аэропорту Домодедово

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Валентина Процкова
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