Подстроившего более 100 ДТП автоподставщика отправили в СИЗО

В Москве арестовали автоподставщика, подстроившего более 100 ДТП с Bentley за два года

В Москве арестовали автоподставщика Евгения Афанасьева, который за два года подстроил более 100 ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина использовал одну схему — за рулем Bentley он врезался в грузовики, когда водители совершали съезд с кругового движения. Афанасьев уходил в «мертвую зону» грузовика и намеренно врезался в машину, после чего получал выплаты по страховке.

Последнюю аварию мужчина устроил 23 декабря на Перовской улице — ранее на этом же месте он спровоцировал три ДТП.

Вскоре после этого мужчину задержали.

16 марта сообщалось, что на Камчатке инспектор полиции инсценировал ДТП ради 400 тысяч рублей от страховой компании.