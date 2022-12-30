Лондон рассказал о предложении Путина Блэру проложить газопровод в Британию

BBC: в начале 2000-х годов Путин предлагал построить газопровод в Британию через Балтику

В период премьерства Тони Блэра и хороших отношений между Москвой и Лондоном, президент России Владимир Путин предлагал построить газопровод в Британию через Балтику. Об этом сообщает BBC с ссылкой на рассекреченные архивные документа правительства начала 2000-х годов.

«[Владимир] Путин тогда тепло отзывался [Блэру] о близких связах Великобритании и России. По этим же причинам Путин даже предложил проект строительства газового трубопровода через Балтийское море для доставки [российского] газа в Великобританию», — говорится в публикации.