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11:12, 30 декабря 2022Мир

Лондон рассказал о предложении Путина Блэру проложить газопровод в Британию

BBC: в начале 2000-х годов Путин предлагал построить газопровод в Британию через Балтику

Фото: Natalie Cardot / Unsplash

В период премьерства Тони Блэра и хороших отношений между Москвой и Лондоном, президент России Владимир Путин предлагал построить газопровод в Британию через Балтику. Об этом сообщает BBC с ссылкой на рассекреченные архивные документа правительства начала 2000-х годов.

«[Владимир] Путин тогда тепло отзывался [Блэру] о близких связах Великобритании и России. По этим же причинам Путин даже предложил проект строительства газового трубопровода через Балтийское море для доставки [российского] газа в Великобританию», — говорится в публикации.

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Виктория Кондратьева
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