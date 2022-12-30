В массовом ДТП на российской трассе погиб полицейский

В массовом ДТП на трассе в Башкирии погибли два человека, еще четверо получили травмы

На 161-м километре трассы Уфа — Оренбург в Башкирии в массовом ДТП погибли два человека, среди них сотрудник полиции. Еще четверо граждан получили травмы. Информацию о происшествии подтвердили в республиканской Госавтоинспекции, пишет Telegram-канал Mash Batash.

Удалось установить, что на российской дороге столкнулись Lada Granta, Skoda Octavia и Lada Priora. К месту аварии выезжали сотрудники экстренных служб и медики.

Пострадавших доставили в больницу. Среди них также есть полицейские. Одному из оперативников диагностировали переломы бедер, ребер и травму живота. Другой полицейский получил сотрясение и перелом ключицы.

По предварительным данным, погибший сотрудник полиции был с коллегами на курсах повышения квалификации в уфимском юридическом институте. В день трагедии они направлялись домой в Оренбург.

Ранее сообщалось, что на Урале скончался полицейский, пострадавший в ДТП во время погони за пьяным лихачом.