В массовом ДТП на российской трассе погиб полицейский
На 161-м километре трассы Уфа — Оренбург в Башкирии в массовом ДТП погибли два человека, среди них сотрудник полиции. Еще четверо граждан получили травмы. Информацию о происшествии подтвердили в республиканской Госавтоинспекции, пишет Telegram-канал Mash Batash.
Удалось установить, что на российской дороге столкнулись Lada Granta, Skoda Octavia и Lada Priora. К месту аварии выезжали сотрудники экстренных служб и медики.
Пострадавших доставили в больницу. Среди них также есть полицейские. Одному из оперативников диагностировали переломы бедер, ребер и травму живота. Другой полицейский получил сотрясение и перелом ключицы.
По предварительным данным, погибший сотрудник полиции был с коллегами на курсах повышения квалификации в уфимском юридическом институте. В день трагедии они направлялись домой в Оренбург.
Ранее сообщалось, что на Урале скончался полицейский, пострадавший в ДТП во время погони за пьяным лихачом.