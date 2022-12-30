На Украине заключили сделку с компанией BlackRock по восстановлению экономики

TAC: Зеленский заключил сделку с компанией BlackRock по восстановлению экономики Украины

В Киеве заключили договор с американской финансовой компанией BlackRock для координации инвестиционных усилий по восстановлению Украины. Об этом пишет The American Conservative (TAC).

Отмечается, что на Украине уже объявили о проведенной видеоконференции президента страны Владимира Зеленского с главным исполнительным директором BlackRock Ларри Финком.

«Зеленский и Ларри Финк договорились в ближайшей перспективе сосредоточиться на координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников восстановления нашей страны, направляя инвестиции в наиболее актуальные и эффективные сектора украинской экономики», — цитирует издание сообщение из релиза, опубликованного на сайте президента Украины.

Известно, что в 2023 году планируется визит на Украину части руководителей компании «для выполнения своих консультационных обязанностей». В рамках заключенного соглашения предполагается привлечь в страну государственные и частные инвестиционные проекты.

По данным издания, оплата услуг компании будет происходить не за счет США. Отмечается, что к концу года Киев получит от Вашингтона 13 миллиардов долларов для прямой бюджетной поддержки правительства во избежание дефицита и полного банкротства страны.

Кроме того, в статье издания говорится, что ранее BlackRock была одной из нескольких крупных инвестиционных компаний, вызывающих искажения на рынке жилья.

Как пишет The American Conservative, в одном из отчетов The Wall Street Journal было изложено, как «BlackRock и подобные ей фирмы используют свои огромные капиталы для скупки домов на одну семью и поднимая цены в процессе».

«Вышеупомянутый рост цен имеет два непосредственных экономических эффекта. Во-первых, более высокая стоимость жилья выгодна для объектов, уже принадлежащих BlackRock, особенно в районах, куда фирма вложила значительные средства. Второй эффект заключается в том, что искусственно высокие цены вытесняют работающие семьи, оставляя единственными игроками на рынке только богатых или инвестиционные фирмы с огромными суммами капитала в их распоряжении», — сообщил автор статьи TAC.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон сравнил президента Украины Владимира Зеленского с «менеджером стриптиз-клуба» и обвинил его в выкачивании денег из «рушащейся экономики» США.