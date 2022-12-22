Американский ведущий сравнил Зеленского с «менеджером стриптиз-клуба»

Ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил Зеленского в выкачивании денег из США

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон сравнил президента Украины Владимира Зеленского с «менеджером стриптиз-клуба» и обвинил его в выкачивании денег из «рушащейся экономики» США. Заявление доступно на сайте телеканала.

Карлсон раскритиковал внешний вид украинского лидера, прибывшего накануне в Белый дом. «Приезжает Зеленский, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начинает требовать деньги. Удивительно, но никто его не выгнал — наоборот, все заискивают перед ним и вручают ему еще больше миллиардов», — возмутился он.

Американский ведущий считает, что Вашингтон выполняет каждое требование украинского лидера, жертвуя благополучием собственного населения, что может стать «унизительным сценарием» для США. Цель визита Зеленского к Байдену, по мнению Карлсона, заключалась не в том, чтобы сделать мир более стабильным или принять мудрые решения. «Смысл встречи состоял в том, чтобы передать Зеленскому еще миллиарды долларов из нашей собственной разрушающейся экономики», — констатировал журналист.

Ранее президента Украины раскритиковали за внешний вид читатели американского телеканала CNN. На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма.

Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме состоялась 21 декабря.