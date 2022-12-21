Встреча Байдена и Зеленского около Белого дома попала на видео

Президент США Байден с супругой Джилл встретили Зеленского около Белого дома

Президент США Джо Байден с супругой Джилл встретили около Белого дома украинского лидера Владимира Зеленского, прибывшего с визитом в Вашингтон в среду, 21 декабря. Встреча попала на видео, кадры публикует Telegram-канал «Раньше всех, ну почти».

Ранее самолет ВВС США, на борту которого находился президент Украины Владимир Зеленский, совершил посадку на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона.

Ожидается, что двусторонние переговоры политиков начнутся в 22:30, продлятся два часа и завершатся пресс-конференцией.