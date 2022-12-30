Интерес Запада к России в 2000-х объяснили верой в ее слабость

Аналитик Грациани: премьер Британии Блэр проявил интерес к России из-за веры в ее слабость

Британский премьер-министра Тони Блэр проявил интерес к налаживанию отношений с Россией из-за веры в ее слабость. Так попытки британского премьера сблизиться с президентом России Владимиром Путиным объяснил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, поход Блэра к России и к Путину в частности в начале 2000-х был «оппортунистическим и прагматичным», но не противоречил британской внешней политике. «В самые первые годы нового столетия Россия воспринималась Западом как слабая страна, но в то же время важная из-за своих огромных энергетических и минеральных ресурсов», — объяснил Грациани.

Политолог подчеркнул, что весь потенциал добрососедского сотрудничества был вскоре перечеркнут расширением НАТО на восток, а также из-за интересом альянса к Грузии и Украине. Кроме того, Великобритания, как и США, выступила против российско-германского сотрудничества в энергетическом секторе, которое, по словам Грациани, укладывалось в рамки «геополитики мира», а не «геополитики хаоса», проводимой Вашингтоном.

Ранее Национальный архив в Кью в Лондоне опубликовал документы, из которых стало известно, что Великобритании Тони Блэр пожалел о недостаточном сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным в начале 2000-х годов. В частности, британский экс-премьер считал Путина «настоящим патриотом России» и считал необходимым приобщить российского лидера к западным ценностям. Также сообщалось, что в годы премьерства Блэра Путин предлагал построить газопровод в Британию через Балтику.

