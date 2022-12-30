Минобороны заявило о шести сбитых украинских беспилотниках

В Минобороны сообщили о сбитых российскими военнослужащими беспилотниках ВСУ

Российские военнослужащие сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России 30 декабря.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата "Стриж"», — заявили в российском военном ведомстве.