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13:20, 30 декабря 2022Россия

Минобороны заявило о шести сбитых украинских беспилотниках

В Минобороны сообщили о сбитых российскими военнослужащими беспилотниках ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России 30 декабря.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата "Стриж"», — заявили в российском военном ведомстве.

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Варвара Родикова
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