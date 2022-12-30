Российские военные уничтожили артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» в ДНР

МО РФ заявило об уничтожении двух артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» в ДНР

Российские военнослужащие в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил в пятницу, 30 декабря, журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что это произошло в районах населенных пунктов Берестовое и Красногоровка.

Кроме того, по словам Конашенкова, российской армии удалось уничтожить боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и гаубицы Д-20 и Д-30 под Харьковом и в ДНР.

Также в Сумской области была уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, разъяснили в Минобороны.

Ранее российское военное ведомство отчиталось об уничтожении трех украинских боевых машин РСЗО «Град» в районе города Северск в ДНР.

Тогда же в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое ДНР, а также Чернобаевка Херсонской области Вооруженными силами (ВС) России были уничтожены три украинские гаубицы «Мста-Б».