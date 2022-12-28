ВС России уничтожили три украинские боевые машины РСЗО «Град»

Минобороны России заявило об уничтожении украинских боевых машин РСЗО «Град»

В районе города Северск в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками были уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве также заявили, что в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое ДНР, а также Чернобаевка Херсонской области Вооруженными силами (ВС) России были уничтожены три украинские гаубицы «Мста-Б».

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две американские артиллерийские системы М777, а также гаубицу FH-70 производства ФРГ в Донецкой народной республике. В ведомстве уточнили, что из этих средств артиллерии велись обстрелы по жилым кварталам Донецка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ЛНР и ДНР.