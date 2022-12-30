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20:03, 30 декабря 2022Наука и техника

В правой лобной доли мозга обнаружили центр подвижного интеллекта

Brain: у пациентов с повреждениями правой лобной доли мозга нарушен подвижный интеллект

Фото: Studio Republic / Unsplash

Ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили область мозга, которая является центром подвижного интеллекта — способности решать проблемы, не имея предварительного опыта. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

Подвижный интеллект является ключевой особенностью активного мышления — сложного ментального процесса, который также вовлечен во внимание, абстрагирование, суждение, генерацию стратегий и ингибиторный контроль. Предполагается, что подвижный интеллект является определяющим фактором человеческого познания, однако остается спорным, является ли он отдельной когнитивной способностью или формируется под влиянием различных активностей мозга.

В исследовании приняли участие 165 здоровых людей и 227 пациентов, специфичные области мозга которых были затронуты инсультом или опухолью, — им предложили пройти тест Рейвена для измерения общего человеческого интеллекта и абстрактного мышления. Тест состоит из визуальных задач возрастающей сложности, в которых необходимо выбрать правильный геометрический узор, чтобы добавить его в ряд других узоров.

Подход ученых заключался в представлении областей мозга как математической сети (графа), связи в которой показывают, как повреждение в одних областях влияют на другие. Это позволило составить карту участков мозга, связанных с когнитивными способностями, на основе паттерна нарушений, наблюдаемых у пациентов. Нарушения подвижного интеллекта выявлялись главным образом у пациентов с повреждениями в лобных долях головного мозга, в большей степени в правой части, чем в левой. Люди с повреждениями в других областях мозга не отличались от здоровых испытуемых.

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Александр Еникеев
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