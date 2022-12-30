Минобороны отчиталось о двух сбитых украинских Ми-8 в ДНР

Минобороны России отчиталось о двух сбитых украинских вертолетах Ми-8 в ДНР

Российские военные сбили два украинских вертолета Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 30 декабря, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Цели были поражены в районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка, уточнили в военном ведомстве. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) вертолетов, отчитались в Минобороны.

Также средствами противовоздушной обороны ВС России сбили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж».