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13:19, 30 декабря 2022Россия

Минобороны отчиталось о двух сбитых украинских Ми-8 в ДНР

Минобороны России отчиталось о двух сбитых украинских вертолетах Ми-8 в ДНР
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Российские военные сбили два украинских вертолета Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 30 декабря, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Цели были поражены в районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка, уточнили в военном ведомстве. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) вертолетов, отчитались в Минобороны.

Также средствами противовоздушной обороны ВС России сбили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж».

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Евгения Куликова
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