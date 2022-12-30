Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:51, 30 декабря 2022Мир

Байден подписал бюджет США на 2023 финансовый год

Байден подписал бюджет США на 2023 финансовый год с учетом помощи Украине

Фото: @POTUS

Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2023-й финансовый год. Об этом он объявил в своем Twitter.

Он уточнил, что в бюджет заложен ряд инициатив, включая выделение «критически значимой помощи Украине» в размере 45 миллиардов долларов. Помимо этого, Байден одобрил финансирование медицинских исследований, выделение средств на безопасность, здравоохранение, ликвидацию последствий стихийных бедствий и на борьбу с насилием против женщин. Указ Байдена позволит федеральному правительству до конца сентября 2023 года потратить 1,7 триллиона долларов.

23 декабря Байден подписал новый оборонный бюджет страны на 2023 год, суммарный объем государственных ассигнований составляет 847,3 миллиарда долларов. Из них шесть миллиардов будут направлены на «сдерживание» России в Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского рассказали о серьезных потерях ВСУ в районе Артемовска
России предсказали рекордный профицит внешней торговли
Россиян предостерегли об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram
Бузова высказалась об отъезде из России
Байден подписал бюджет США на 2023 финансовый год
Американский генерал заявил об обескровливании Украины Вашингтоном
Мать зарезала двоих сыновей во время ритуала вуду
В РФС прокомментировали смерть Пеле
США назвали своего единственного соперника
В Израиле прошли акции протеста против нового кабмина страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.