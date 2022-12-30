Байден подписал бюджет США на 2023 финансовый год с учетом помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2023-й финансовый год. Об этом он объявил в своем Twitter.

Он уточнил, что в бюджет заложен ряд инициатив, включая выделение «критически значимой помощи Украине» в размере 45 миллиардов долларов. Помимо этого, Байден одобрил финансирование медицинских исследований, выделение средств на безопасность, здравоохранение, ликвидацию последствий стихийных бедствий и на борьбу с насилием против женщин. Указ Байдена позволит федеральному правительству до конца сентября 2023 года потратить 1,7 триллиона долларов.

23 декабря Байден подписал новый оборонный бюджет страны на 2023 год, суммарный объем государственных ассигнований составляет 847,3 миллиарда долларов. Из них шесть миллиардов будут направлены на «сдерживание» России в Европе.