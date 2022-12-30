На Украине оценили возможность пересечения ВСУ российской границы

Секретарь СНБО Украины Данилов допустил, что ВСУ вторгнутся на территорию России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил возможность пересечения Вооруженными силами республики (ВСУ) российской границы. Об этом он высказался в интервью газете Kyiv Post.

Секретарь СНБО допустил, что при необходимости украинские войска способны пересечь границу и вести боевые действия на территории России. «Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, – это чушь», — заявил он.

Ранее Данилов сообщал о готовности Украины наносить удары по территории России в случае дальнейших атак на республику. «Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага», — отметил он.