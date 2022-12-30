Боящимся новых отношений после болезненного расставания женщинам дали совет

Коуч по отношениям Нолан: преодолеть страх перед новыми отношениями поможет психолог

Преодолеть страх перед новыми свиданиями после болезненного расставания поможет консультация хорошего психолога, уверена коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в колонке для Daily Mirror.

31-летняя читательница издания написала ей письмо, в котором пожаловалась, что более трех лет боялась вступать в новые отношения после расставания с партнером-абьюзером. «Я наслаждаюсь своей работой и друзьями и, по сути, делаю все, что хочу, — призналась женщина. — Ложка дегтя в этой бочке меда заключается в том, что в моей жизни появился парень, который мне очень нравится. Еще рано о чем-либо говорить, у нас даже не было секса. Но я нервничаю, что связываю себя с кем-либо после предыдущих отношений, когда мне и так хорошо».

По словам читательницы, после выхода из манипулятивных отношений у нее ни с кем не было секса. Она нервничает и не знает, соглашаться ли ей на предложение нового избранника встретить Новый год с ним и его друзьями.

В ответ на это письмо Нолан посоветовала женщине развивать новые отношения в комфортном для нее темпе и на своих условиях. Если хочется пойти куда-то с новым избранником и его друзьями, почему бы и нет, но при этом стоит чутко прислушиваться к себе и делать только то, что хочется. Также, по мнению коуча, не будет лишним обратиться за помощью к психологу, чтобы проработать полученные в предыдущих отношениях травмы — возможно, именно они и являются причиной нежелания наладить личную жизнь.

«Что касается секса, все произойдет естественным образом, когда вы будете готовы, — не думайте об этом слишком много. Поверьте мне, я никогда не думала, что это случится со мной снова в мои 50 лет. Удачи!» — успокоила читательницу Нолан.

Ранее Нолан подсказала женатым мужчинам способ пресечь попытки нежелательного флирта со стороны коллеги по работе. Она уверена, что помочь разрешить деликатную проблему помогут исключительно честный разговор, во время которого мужчина очень четко сформулирует свою позицию по данному вопросу.