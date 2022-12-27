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14:03, 27 декабря 2022Забота о себе

Женатым мужчинам подсказали способ пресечь попытки флирта со стороны коллег

Коуч по отношениям Нолан: пресечь попытки флирта на работе поможет только честный разговор

Фото: Shutterstock

Женатый мужчина сможет пресечь нежелательный флирт на работе только с помощью честного разговора, уверена коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Способ справиться с неловкой ситуацией она подсказала в колонке Mirror британке, пожаловавшейся на попытки увести мужа из семьи со стороны его коллеги.

Захотевшая остаться анонимной читательница издания написала автору колонки письмо, в котором пожаловалась на настойчивые попытки коллеги мужа сблизиться с ним. По ее словам, после корпоративной вечеринки в офисе ее муж получил по электронной почте от коллеги необычное письмо и не знал, как на него реагировать. Женщина, с которой он поговорил в тот вечер, сообщила, что находит его очень привлекательным. Читательница заверила коуча по отношениям, что муж сразу же рассказал ей об этом. Он был смущен и удивлен подобной реакцией на короткий разговор в присутствии других людей.

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Мужчина проигнорировал это сообщение, но с тех пор коллега отправила ему еще пару электронных писем: одно — под видом решения рабочего вопроса и другое — с приглашением на ланч. «Сначала я находила это забавным, но теперь начинаю раздражаться, — посетовала британка. — Она наверняка знает, что он женат и у него есть дети. Но, похоже, она твердо нацелилась на него. Мой муж не очень хорош в решении таких вопросов и не захочет неприятностей или сплетен на работе, но я беспокоюсь, что все станет еще хуже». Женщина добавила, что муж поклялся ей, что не вводил коллегу в заблуждение и не посылал ей никаких двусмысленных намеков.

В ответ на письмо Нолан посоветовала мужу британки откровенно поговорить с проявившей к нему симпатию женщиной. По ее мнению, он должен вежливо, но твердо дать ей понять, что не заинтересован в романтических отношениях ни с ней, ни с кем-либо еще, потому что счастлив в браке. Если ему неловко говорить на подобные темы с глазу на глаз, он может отправить сообщение по электронной почте или написать в мессенджер.

При этом, по словам Нолан, муж должен очень четко сформулировать свою позицию — без оглядки, что может расстроить коллегу. Если он не будет очень прямолинеен, она будет считать, что у нее есть шанс. Если это не поможет, возможно, на следующее сообщение от коллеги следует ответить жене.

Ранее Нолан дала совет неудовлетворенным сексом из-за разницы в возрасте с мужем женщинам. По ее мнению, не стоит жертвовать своим будущим, вместо этого лучше постараться экологично расстаться.

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Наталья Обрядина
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