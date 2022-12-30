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17:06, 30 декабря 2022Путешествия

Находившийся в депрессии турист остался без денег на Пхукете и покончил с собой

35-летний американский турист покончил с собой в тайском аэропорту AoT Phuket

Фото: Kin Cheung / Reuters

Американский турист, который долгое время находился в депрессии, остался без денег в Таиланде и покончил с собой в аэропорту Пхукета. Врачи пытались спасти мужчину по пути в больницу, однако безуспешно, передает The Phuket News.

По данным издания, 35-летний турист на какое-то время остановился в отеле недалеко от тайского аэропорта AoT Phuket, но средств на проживание вскоре не осталось. Он обратился к врачу, работавшему в AoT Phuket, и рассказал, что давно лечится от депрессии и принимает соответствующие лекарства. Также мужчина сообщил специалисту о причине своего стресса: оставшись без денег, он связался с родными, однако помощи от них не дождался. Врач рекомендовал ему продолжать лечение и обратиться в Центр помощи туристам в аэропорту.

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Американец последовал совету медика. В Центре помощи туристам ему купили еду и воду, а также пообещали связаться с американским посольством в Таиланде для предоставления средств на билет домой. Эта процедура должна была занять не больше недели, однако турист отказался, объяснив, что дождется помощи от сестры.

Спустя несколько дней американец покончил с собой в аэропорту. Бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, не смогла спасти мужчину.

Ранее в мае в аэропорту турецкой Антальи российский турист попытался покончить с собой. Инцидент произошел у стойки регистрации на глазах остальных пассажиров авиагавани. Россиянина смогли оперативно спасти, ему оказали первую медицинскую помощь и сопроводили его в больницу.

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Зарина Дзагоева
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