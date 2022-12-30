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04:57, 30 декабря 2022Из жизни

Женщина сожгла свой дом «по велению дьявола»

45-летняя Никея Ривера из Бостона сожгла свой дом и объяснила поступок велением дьявола

Фото: David Swanson / Reuters

В США задержана 45-летняя жительница штата Массачусетс, которая сожгла свой дом «по велению дьявола». Об этом сообщает WFXT.

Пожар в доме Никеи Риверы из Бостона начался около 11 часов утра во вторник, 27 декабря. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили серьезное возгорание в трехэтажном здании. Из огня были спасены два человека. Один из них надышался дымом и был доставлен в больницу, однако угрозы его жизни нет.

Когда полицейские начали выяснить причины возгорания, Ривера призналась, что устроила пожар сама. «Дьявол заставил меня сделать это, в моем доме водятся призраки», — объяснила женщина. Она также извинилась за свой поступок.

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«К счастью, поступок этой женщины не повлек за собой серьезные травмы или гибель людей. Ее высказывания, безусловно, очень странные, и следующим шагом должна стать немедленная психиатрическая экспертиза», — заявил окружной прокурор Кевин Хайден.

Риверу обвинили в поджоге. Сейчас с ней работают врачи в одной из психиатрических клиник города. Следующее заседание суда назначено на 13 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Оксфордшир, утверждающая, что вышла замуж за призрака, пожаловалась на его хулиганское поведение во время медового месяца. В частности, она заявила, что призрачный супруг опустошил мини-бар в отеле.

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Никита Савин
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