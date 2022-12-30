Диетолог назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

Диетолог Писарева назвала шпроты самым вредным блюдом на новогоднем столе

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала самые вредные блюда на новогоднем столе. Об этом сообщает RT.

По ее словам, основной проблемой в новогодние праздники является количество еды, а также смешение блюд.

Специалист предупредила о вреде салатов с майонезом. Она посоветовала заменять его сметаной, йогуртом, оливковым маслом или лимонным соком.

По словам врача, еще одним опасным традиционным новогодним блюдом считаются шпроты. «Сама рыба не опасна — опасно то, что она в консервах, то есть она долгое время находится в консервированном виде. Там могут содержаться различные концентраты, которые увеличивают ее срок годности, различные Е-добавки, эмульгаторы», — сказала она. Диетолог порекомендовала употреблять свежую, самостоятельно приготовленную рыбу.

Также вредным продуктом являются полуфабрикаты, сказала Писарева. По ее словам, это связано с тем, что в них содержится очень мало полезных веществ. Она отметила, что при самостоятельном приготовлении блюд исключены добавления консервантов. Врач добавила, что это полезно и питательно для организма.

Ранее диетологи Лорен Манакер и Лора Бурак назвали правила идеального ужина для похудения. Они посоветовали в первую очередь сократить размер вечерних порций и не забывать, что даже полезные продукты, такие как лосось, авокадо и орехи, могут быть очень калорийными, поэтому ими не стоит злоупотреблять.

