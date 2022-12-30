В Румынии по подозрению в торговле людьми для порно задержали известного блогера

Mirror: полиция Румынии арестовала братьев Тейт по делу о торговле людьми для порно

Полиция Румынии арестовала известного блогера и бывшего британского кикбоксера Эндрю Тейта, дурно прославившегося в этом году женоненавистническими комментариями, и его брата по обвинению в торговле людьми для порно. О подробностях задержания братьев сообщает газета The Mirror.

Полиция смогла определить его местоположение по видеообращению Тейта для экоактивистки Греты Тунберг, в котором он хвастался своей коллекцией вредных для атмосферы суперкаров. В видео также попала коробка пиццы, по которой следователи смогли определить его адрес, и затем задержали братьев Тейт и двух их подельников.

Братья были допрошены в делу о торговле людьми еще в апреле, когда в полицию с заявлением об удержании против их воли обратились две девушки. Тогда их отпустили на время расследования, но 29 декабря снова задержали в связи с подозрениями в новых эпизодах дела о торговле людьми, сексуальном насилии и создании ОПГ.

Ранее комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон предложила ужесточить правила для борьбы с торговлей людьми и ввести уголовное наказание за сознательное использование услуг, полученных в результате эксплуатации жертв торговли людьми. Отмечается, что наказанию подвергнутся как физические, так и юридические лица.

По данным Еврокомиссии, в еврозоне 7000 человек ежегодно становятся жертвами торговли людьми, в то время как преступники получают до 2,7 миллиарда евро.