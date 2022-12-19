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13:23, 19 декабря 2022Мир

В Еврокомиссии предложили усилить борьбу с торговцами людьми

Еврокомиссар Йоханссон предложила ужесточить правила для борьбы с торговлей людьми
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Необходимо усилить борьбу с торговцами людьми, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Ее слова приводит РИА Новости.

«Европейский союз (ЕС) должен внедрить более строгие правила для предотвращения и борьбы с торговлей людьми и для защиты жертв. Мы не можем допустить, чтобы пользователи услуг, полученных в результате эксплуатации жертв, знавшие заведомо об этих нарушениях, оставались безнаказанными», — сказала она.

Политик предложила ужесточить меры и ввести уголовное наказание за сознательное использование услуг, полученных в результате эксплуатации жертв торговли людьми. Отмечается, что наказанию подвергнутся как физические, так и юридические лица.

По данным Еврокомиссии, в еврозоне 7000 человек ежегодно становятся жертвами торговли людьми, в то время как преступники получают до 2,7 миллиарда евро. Йоханссон подчеркнула, что больше всего от торговли людьми страдают женщины и девочки, при этом среди мужчин также растет количество пострадавших.

В марте сообщалось об активизации мафии для торговли беженцами с Украины. По данным испанской газеты Vanguardia, особым вниманием пользуются украинки, злоумышленники пытаются захватить их для вовлечения в проституцию.

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Виктория Кондратьева
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