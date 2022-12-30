Иностранные студенты на авто каршеринга разбились насмерть в российском городе

РЕН ТВ: иностранные студенты взяли в аренду автомобиль и разбились насмерть в Крыму

Иностранные студенты на авто каршеринга разбились насмерть, попав в ДТП в российском городе. Трое погибших были гражданами Индии, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, авария произошла в Крыму в ночь на 29 декабря. Студенты взяли в аренду автомобиль Renault Logan и поехали кататься по Алуште.

На улице Ценского водитель машины не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погибли четыре человека — трое из них были студентами медицинской академии в возрасте от 20 до 24 лет. Личность погибшего водителя устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области пять человек погибли в результате столкновения внедорожника и двух грузовиков. ДТП произошло на 198 километре российской трассы Р-255 «Сибирь».